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  4. ЦБ поддержал блокировку частных счетов бизнесменов-должников по налогам

ЦБ поддержал блокировку частных счетов бизнесменов-должников по налогам

, 17:40 Видео 31

Индивидуальный предприниматель по своим обязательствам отвечает личной собственностью.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, Бобылев Сергей, Метцель Михаил, Рюмин Александр, Васев Стоян

Банк России поддержал идею министерства финансов и Федеральной налоговой службы РФ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей при взыскании долгов по налогам, даже если они не зарегистрированы как счет ИП, пишет «КоммерсантЪ».

Издание напоминает, что Конституционный суд уже неоднократно подтверждал, что личное и предпринимательское имущество не разграничены, так как по российскому законодательству ИП остается физическим лицом, а также по своим обязательствам отвечает личной собственностью.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в этой связи напомнил, что блокировать личные счета бизнесменов за неуплату налогов можно только по решению суда. В противном случае придется менять законодательство, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут отменить транспортный налог.

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