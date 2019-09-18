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Анна Хилькевич задала поклонникам детскую задачку — фото

, 18:29 Фото 149

Звезда сериала «Универ» опубликовала два семейных фото, снятых на одном и том же месте с разницей в год, и предложила найти в них отличия.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич любит отдыхать с мужем — предпринимателем Артуром Волковым и дочерями Арианной и Марией на одной и той же вилле в Турции. Последнюю неделю семья провела на море, периодически делясь с подписчиками в Instagram моментами своего отпуска. А перед самым отъездом домой, актриса задала своим поклонникам детскую задачку. Звезда сериала «Универ» выложила в сеть два снимка, сделанные на одном и том же месте с разницей в год, и предложила найти в них отличия.

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«В детстве я просто обожала игру „найди отличие“. Тут я насчитала всего шесть. Неужели в следующем году майка мужа и мои шлепки пройдут проверку временем?» — подписала фото Анна.

Instagram @annakhilkevich

Фанаты живо откликнулись на ту игру, некоторые насчитали восемь отличий, а кто-то даже 14.

«Еще шорты и очки тоже»;

«Коляска у Арины, видимо, проверку не прошла»;

«Главное, что муж тот же»;

«Муж, похоже, с места не сдвигался»;

«У папы рельефа стало меньше, а у мамы времени на прическу!»

«По логике вещей, в следующем году будет три коляски», — шутят комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич привела в восторг поклонников своими экспериментами с воздушной пушкой. Видео получилось и смешным, и страшным одновременно.

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