  1. Пятый канал
  4. «Рот не порвите!»: Анна Хилькевич развлеклась с воздушной пушкой на радость фанатам — видео

«Рот не порвите!»: Анна Хилькевич развлеклась с воздушной пушкой на радость фанатам — видео

, 17:53 Видео 118

Звезда сериала «Универ» выложила в сеть новый ролик. Подписчики в восторге.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Звезда серила «Универ» Анна Хилькевич на своей странице в Instagram разместила видеоролик, который привел ее подписчиков в буквально «щенячий» восторг. На кадрах видно, как 32-летняя знаменитость, по всей видимости в перерыве между съемками, идет навстречу воздушной пушке.

«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева

По мере приближения, сильным потоком воздуха актрисе начинает раздувать волосы, а потом и щеки.

«Когда очень хочешь быть красивой, и ничто не может тебе помешать», — подписала публикацию Хилькевич.

Подписчики уроженки Ленинграда оценили чувство юмора Анны Хилькевич, отметив, что это смешно и страшно одновременно.

«Умеешь ты над собой поржать! Молодец!»

«Вот, что значит широкая искренняя улыбка»

«Это страшно и смешно одновременно»

«Ор выше гор!»

«Рот не порвите!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — T-killah резвится с дочерью Анны Хилькевич.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

18:34
Видео: Россиянка погибла под камнепадом на горе Фудзи в Японии
18:26
Видео: В Пскове бушует мощный пожар на складе с битумом
18:18
Виталий Милонов предлагает одеть школьников в картузы и фартуки
18:11
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
18:01
Видео: Жителю Салехарда случайно прострелили голову во время фотосессии (18+)
17:53
«Рот не порвите!»: Анна Хилькевич развлеклась с воздушной пушкой на радость фанатам — видео

Сейчас читают

«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева
Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения
5-tv.ru публикует фото с места обнаружения СВУ в больнице университета Мечникова в Петербурге

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги