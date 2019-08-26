Звезда серила «Универ» Анна Хилькевич на своей странице в Instagram разместила видеоролик, который привел ее подписчиков в буквально «щенячий» восторг. На кадрах видно, как 32-летняя знаменитость, по всей видимости в перерыве между съемками, идет навстречу воздушной пушке.

«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева

По мере приближения, сильным потоком воздуха актрисе начинает раздувать волосы, а потом и щеки.

«Когда очень хочешь быть красивой, и ничто не может тебе помешать», — подписала публикацию Хилькевич.

Подписчики уроженки Ленинграда оценили чувство юмора Анны Хилькевич, отметив, что это смешно и страшно одновременно.

«Умеешь ты над собой поржать! Молодец!»

«Вот, что значит широкая искренняя улыбка»

«Это страшно и смешно одновременно»

«Ор выше гор!»

«Рот не порвите!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — T-killah резвится с дочерью Анны Хилькевич.