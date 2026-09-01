Пуговка из «Папиных дочек» вышла замуж и уже развелась: «Все удалось»

Актриса Катя Старшова поделилась подробностями личной жизни

Актриса Катя Старшова, которая получила широкую известность благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», в свои 24 года уже успела выйти замуж и развестись. Об этом звезда популярного ситкома рассказала у себя на странице в социальной сети.

Старшова сняла тренд, в котором поделилась неожиданными подробностями личной жизни. В частности, девушка рассказала о работе на круизном лайнере — «Пуговка» не только актриса, но и профессиональная фигуристка. Поэтому, когда ей выпал шанс выступать в ледовых шоу на корабле, она тут же согласилась. При этом Старшова откровенно сказала, что в первую очередь ее привлекла хорошая зарплата.

«Я была очень рада, когда подписала контракт. Но была очень не рада собирать документы, получать визу, стресс. Но все удалось», — сказала Старшова.

После чего актриса сделала шокирующее признание: чтобы упростить оформление проживания на лайнере, ей пришлось выйти замуж за своего партнера по шоу. Расписались молодые люди в Грузии. Торжества как такого не было. Вся «процедура», по словам актрисы, заняла пару дней. После того как «влюбленные» получили необходимые документы, они отправились в путешествие. Имя супруга Старшова раскрывать не стала. Были ли у них реальные отношения, неясно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети раскритиковали свадьбу фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова, которая прошла в московском отеле в конце августа. Некоторым пользователям интернета не понравился танец молодоженов. Они уверены: во время номера молодой человек был слишком поглощен собой, а об чувствах любимой даже не думал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.