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Свадьба Дарьи Клюкиной пройдет в Испании

, 15:01 Фото 62

Звезда шоу «Холостяк» станет супругой топ-менеджера Владимира Чопова уже через несколько недель.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d

Не успело светское общество отойти от свадьбы Собчак и Богомолова, как настало время готовиться еще к одному торжеству — через пару недель замуж выходит модель Дарья Клюкина, хорошо известная публике по участию в проекте «Холостяк».

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Как сообщает Teleprogramma.pro, свадьба должна состояться в Италии. Избранником Дарьи стал 39-летний топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов. Клюкина уже рассказывала своим подписчикам в Instagram, что за «тем самым» платьем она ездила в Париж. Модель примерила порядка десяти различных вариантов, прежде чем найти подходящее платье.

Также стало известно, что для прессы торжество будет закрыто, а гостями мероприятия станут только близкие друзья и родственники пары. Среди присутствующих на свадьбе будет всего две звезды — Дима Билан и Кети Топурия, которые приглашены на церемонию как артисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Клюкина решилась на брекеты.

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