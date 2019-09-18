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  4. «Такое показывать страшно»: Мария Захарова пожаловалась на болезнь — фото

«Такое показывать страшно»: Мария Захарова пожаловалась на болезнь — фото

, 19:59 Фото 56

Но журналисты не оставили в покое официального представителя МИД РФ и загримировали «как живую».

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; Instagram @mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожаловалась в Instagram на простуду, которая подкосила ее так, что ей пришлось остаться дома. И на журналистов, которые не дали ей отлежаться и приехали прямо к ней домой.

«Осталась сегодня дома. Кашель, насморк, температура. Звонят из НТВ: „Мария, но Вы же обещали выйти в эфир!“. Я пытаюсь объяснить, что заболела, на работу не поехала, все заложено, что зрителям такое показывать страшно. „Это не проблема. Мы приедем к Вам домой, загримируем. Будете как живая“. И ведь точно…», — написала Захарова.

Instagram @mzakharovamid

Свой рассказа она сопроводила двумя снимками — до приезда журналистов и после — и предложила подписчикам убедиться, «погоняв фотки влево-вправо». Фолловеры пришли к единодушному мнению, что, несмотря на болезнь, без вмешательства прессы Мария выглядела гораздо лучше.

«Вы без грима намного моложе!»

«Мария, НТВ вас обманул. Первое фото круче»;

«Вы без косметики такая миленькая»;

«Обе фото класс. Вы всегда на высоте! Выздоравливайте»;

«Нет покоя, зато есть востребованность служить стране. Это прекрасно! Выздоравливайте!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прошла мастер-класс по кавказским танцам на молодежном форуме «Машук» и мастерски сплясала лезгинку.

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