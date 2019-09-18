  1. Пятый канал
  4. «Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги

«Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги

, 23:06 83

Эпатажная балерина вручит победителю электронную и аудио версию мемуаров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram объявила подписчикам о розыгрыше своей второй книги «Плата за успех». 43-летняя народная артистка Карачаево-Черкесии вручит победителю конкурса, условия которого она пообещала опубликовать позднее, электронную и аудиоверсию издания «откровенной автобиографии».

«Хочу поделиться с вами приятной и долгожданной новостью. Вышли аудио и электронная версии моей второй книги „Плата за успех“. Поэтому решила объявить розыгрыш. Напишу следующий пост об условиях. Победитель получит электронную книгу и также аудиокнигу», — написала Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Танцовщица на страницах мемуаров рассказывает о своей судьбе и творчестве, а также шокирующих фактах из жизни, по ее словам, полной приключений, романов и скандалов.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова с недавнего времени вновь дала возможность пользователям комментировать свои посты. Подписчики восприняли новость о розыгрыше книги положительно и с энтузиазмом, а также не забыли о комплиментах.

«Как здорово! Анастасия, вы большая молодец»

«Буду участвовать! Хотелось бы вашу книгу! Вы замечательная!»

«Здорово, очень хочу книгу получить»

«Шикарно выглядите»

«Красивая и талантливая», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова лично поздравила Эдгарда Запашного со 100-летием цирка.

Читайте также

+6° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

23:20
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
23:06
«Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги
22:55
Полицейского, раненного в ходе перестрелки в Москве, прооперировали
22:36
Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов
22:28
Егор Крид проникся судьбами бездомных и прилег на тротуар — фото
22:14
Беглов рассказал о намерении сделать Петербург умным, комфортным и открытым городом

Сейчас читают

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Анна Хилькевич задала поклонникам детскую задачку — фото
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев