«Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram объявила подписчикам о розыгрыше своей второй книги «Плата за успех». 43-летняя народная артистка Карачаево-Черкесии вручит победителю конкурса, условия которого она пообещала опубликовать позднее, электронную и аудиоверсию издания «откровенной автобиографии».

«Хочу поделиться с вами приятной и долгожданной новостью. Вышли аудио и электронная версии моей второй книги „Плата за успех“. Поэтому решила объявить розыгрыш. Напишу следующий пост об условиях. Победитель получит электронную книгу и также аудиокнигу», — написала Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Танцовщица на страницах мемуаров рассказывает о своей судьбе и творчестве, а также шокирующих фактах из жизни, по ее словам, полной приключений, романов и скандалов.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова с недавнего времени вновь дала возможность пользователям комментировать свои посты. Подписчики восприняли новость о розыгрыше книги положительно и с энтузиазмом, а также не забыли о комплиментах.

«Как здорово! Анастасия, вы большая молодец»

«Буду участвовать! Хотелось бы вашу книгу! Вы замечательная!»

«Здорово, очень хочу книгу получить»

«Шикарно выглядите»

«Красивая и талантливая», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова лично поздравила Эдгарда Запашного со 100-летием цирка.