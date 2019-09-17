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  4. Волочкова лично поздравила Эдгарда Запашного со 100-летием цирка — видео

Волочкова лично поздравила Эдгарда Запашного со 100-летием цирка — видео

, 12:45 Фото 1 124

Балерина появилась на гала-представлении в Цирке на Цветном бульваре в платье греческой жрицы с 15-летней крестницей.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова поздравила директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного со 100-летием Росгосцирка. В среду, 16 сентября, балерина посетила грандиозное гала-шоу в цирке Никулина на Цветном бульваре. Мероприятие было закрыто для широкой публики, на нем присутствовали представители цирковых династий и приглашенные VIP-персоны.

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«Моему другу Эдгарду Запашному я благодарна за дружбу, человеческую поддержку всегда, за подмогу с реквизитом для моей премьеры „Балерина в зазеркалье цирка“. Эдгард, сегодня твой праздник! Искренне тебя люблю и дорожу. И вообще, прекрасный вечер мы провели на праздновании 100-летия цирка с моей крестницей Элизой», — написала в своем Instagram Волочкова, опубликовав снимки и видео с торжества.

Instagram @volochkova_art

Балерина была одета в белое платье с вырезом почти до талии, похожее на одеяние греческих жриц и золотые босоножки. Она похвасталась, что крестница Элиза, которая ее сопровождает, практически одного с ней роста.

В сети уже заметили, что с «любимой крестницей» Анастасия Волочкова проводит все свободное время. Многие предположили, что отношения с 13-летней дочерью Ариадной у балерины вконец испортились, и ее заменила 16-летняя Лизочка, пишет VladTime.

Росгосцирк ведет свою историю с момента опубликования в 2019 году подписанного Лениным декрета «Об объединении театрального дела», согласно которому российские цирки стали государственными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова не поехала на свадьбу Ксении Собчак.

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