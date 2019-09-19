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Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь

, 3:25 Фото 53

Александра Стриженова организовала таинство для пятимесячной Мии.

Фото: Instagram @strizhenova_alexandra

Многодетная внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра крестила пятимесячную дочь Мию. Об этом родственница знаменитого актера сообщила на своей странице в Instagram.

32-летняя Александра Стриженова родила девочку 18 апреля как суррогатная мать. Она должна была отдать ребенка паре из Петербурга, но в определенный момент передумала и стала растить малышку сама.

«Давно не пишу, простите меня, я вся сейчас в фонде. Новостей много, но вот две основные: мы покрестили Миюшу, у фонда сбор на один миллион, который может спасти жизнь. Настроя и настроения что-либо рассказывать сейчас нет. Прошу понять. Мои мысли заняты совсем другим», — написала Александра Стриженова.

Instagram @strizhenova_alexandra

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской.

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