Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь

Многодетная внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра крестила пятимесячную дочь Мию. Об этом родственница знаменитого актера сообщила на своей странице в Instagram.

32-летняя Александра Стриженова родила девочку 18 апреля как суррогатная мать. Она должна была отдать ребенка паре из Петербурга, но в определенный момент передумала и стала растить малышку сама.

«Давно не пишу, простите меня, я вся сейчас в фонде. Новостей много, но вот две основные: мы покрестили Миюшу, у фонда сбор на один миллион, который может спасти жизнь. Настроя и настроения что-либо рассказывать сейчас нет. Прошу понять. Мои мысли заняты совсем другим», — написала Александра Стриженова.

Instagram @strizhenova_alexandra

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской.