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  4. Известная порноактриса Джессика Джеймс умерла в 43 года

Известная порноактриса Джессика Джеймс умерла в 43 года

, 2:17 15

Звезда фильмов для взрослых скончалась в долине Сан-Фернандо.

Фото: Wikipedia.org

Популярная среди любителей фильмов для взрослых порноактриса Джессика Джеймс умерла в 43 года. Как сообщает TMZ, бездыханное тело женщины в доме в долине Сан-Фернандо обнаружил ее друг. Как сообщил мужчина, Джессика долгое время не выходила на связь, и он решил узнать все ли с ней в порядке.

Официального заключения о том, что стало причиной смерти, пока нет. Однако инсайдеры издания выяснили, что Джеймс могла скончаться в результате остановки сердца.

Поводы для беспокойства о здоровье порнозвезды находились и раньше. Так, у Джессики были не редки судорожные припадки, которые она снимала лекарственными препаратами.

Карьера Джессики Джеймс началась в 2002 году. Порнозвезда приняла участие в более чем 279 фильмах для взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Pornhub снял «самое грязное порно в истории».

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