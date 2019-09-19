Оксимирон прочтет творения классиков для 300 счастливчиков в Москве

Рэпер Оксимирон, он же Мирон Федоров, не перестает удивлять своих поклонников новыми творческими проектами. Так, музыкант в своем Twitter пригласил своих слушателей на мероприятие по чтению классики. Об этом он написал 18 сентября, буквально за день до предстоящего события.

Федоров предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте и прийти на мероприятие совершенно бесплатно, однако предупредил, что количество мест ограничено. Насладиться чтением Мирона смогут лишь 300 человек.

«Мы тут с Roho решили почитать классиков вслух. Кто хочет посмотреть, регайтесь», - написал он.

К слову, свободные места закончились уже через час после публикации. Об этом Оксимирон также сообщил в социальной сети.

Кроме Мирона в мероприятии, судя по записи примет участие команда Roho Team, работавшая над клипами бывших коллег по агентству Booking Machine Маркула и Локимина.

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