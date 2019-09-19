Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера хочет убить его беременную жену

Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон хочет убить его беременную жену Лорен Китт, сообщает StarHit. 39-летний музыкант ранее рассказывал о проблемах во взаимоотношениях с братом. После того, как Аарон перешел к реальным угрозам, Ник Картер был вынужден обратиться в суд и добиться выдачи ордера, который запрещает его брату приближаться к супруге.
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Музыкант утверждает, что у его брата серьезное психическое расстройство. Несмотря на это, проведенное обследование отклонений у Аарона не выявило.
Ник Картер и Лорен Китт поженились в 2014 году. Супруги воспитывают двухлетнего сына. Второй ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. Семья музыканта переживает за состояние здоровья будущего малыша из-за психологического давления на Лорен, которое она постоянно испытывала после угроз Аарона.
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