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  4. Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера хочет убить его беременную жену

Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера хочет убить его беременную жену

, 8:02 37

Аарон Картер вот уже несколько месяцев преследует супругу музыканта.

Фото: Instagram @nickcarter

Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон хочет убить его беременную жену Лорен Китт, сообщает StarHit. 39-летний музыкант ранее рассказывал о проблемах во взаимоотношениях с братом. После того, как Аарон перешел к реальным угрозам, Ник Картер был вынужден обратиться в суд и добиться выдачи ордера, который запрещает его брату приближаться к супруге.

«В свете тревожного поведения Аарона и его недавнего признания в том, что он намеревается убить мою беременную жену и будущего ребенка, у нас не было другого выбора, кроме как принять все возможные меры, чтобы защитить себя. Мы добились наложения специального ордера о запрете», — сказал Ник Картер.

Instagram @nickcarter

Музыкант утверждает, что у его брата серьезное психическое расстройство. Несмотря на это, проведенное обследование отклонений у Аарона не выявило.

Ник Картер и Лорен Китт поженились в 2014 году. Супруги воспитывают двухлетнего сына. Второй ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. Семья музыканта переживает за состояние здоровья будущего малыша из-за психологического давления на Лорен, которое она постоянно испытывала после угроз Аарона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Backstreet Boys остепенились — смазливые музыканты сняли семейный клип.

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