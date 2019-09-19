Американская актриса Меган Фокс впервые рассказала о своем психологическом срыве. 33-летняя знаменитость вспомнила историю, связанную с фильмом «Тело Дженнифер», который и стал причиной пережитых ею страданий, сообщает «7дней.ru».

Когда весьма провокационная картина вышла на экраны, на нее обрушилась лавина нелестных отзывов со стороны зрителей и критиков кино. Меган Фокс, сыгравшая в фильме главную роль, оказалась заложником этой ситуации, и ее психика не выдержала.

« У меня тогда приключился настоящий психологический срыв. У меня не было ни сил, ни желания что-либо делать — ни участвовать в фотосессиях, ни давать интервью, ни появляться на красных дорожках… Я вообще боялась появляться на публике », — вспоминает Меган Фокс.

Актрисе казалось, что общественность начнет поднимать ее на смех, люди станут показывать на нее пальцем и говорить разного рода гадости. По словам знаменитости, это был чрезвычайно трудный период в ее жизни. Расстаться с этим внутренним состоянием Меган Фокс помогло материнство.

« Когда я забеременела, и мой взгляд на мир, и, главное, мое отношение к самой себе постепенно начали меняться. А потом у меня появился еще один ребенок, а потом и третий… И рождение каждого нового малыша помогало мне стать лучше, найти контакт с самой собой », — призналась Меган Фокс.

Актриса и ее супруг — коллега по актерскому цеху Брайан Остин Грин начали встречаться в 2004 году. Пара поженилась в 2010-м, а в 2012 году у них появился на свет первенец. Второй сын актеров родился спустя два года. В 2016 году в их семье было уже трое детей. Стоит отметить, что рождение младшего сына уберегло Меган Фокс и Брайана Остина Грина от назревающего развода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Фокс вывела сыновей на прогулку в девчачьей одежде.