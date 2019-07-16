Фото: Меган Фокс вывела сыновей на прогулку в девчачьей одежде

В сети появились фото, на которых трое маленьких сыновей Меган Фокс одеты как девочки. Папарацци подловили актрису с мужем, актером Брайаном Остином и детьми на одной из улиц Лос-Анджелеса. На снимках, появившихся во вторник, 16 июля, в Instagram, шестилетний Ноа одет в цветастый сарафан, пятилетний Бодхи — в сиреневые футболку и шорты, а младший, двухлетний Джорни — в желтые лосины и белый топ. У всех троих мальчиков длинные, ниже плеч, волосы.

Instagram @worldlatinaa

Физиогномист объяснил повальное увлечение звезд старением — интервью

Instagram @worldlatinaa

Это не первый раз, когда дети Меган Фокс появляются на публике в девичьих нарядах. Однажды актриса выложила в соцсеть фото, на котором Ноа был одет в голубое «платье принцессы».