«Ненастоящее лицо!» Дочь Бони заявила, что мама «некрасивая» без макияжа

Телеведущая Виктория Боня часто показывает в своем Instagram-аккаунте свою шестилетнюю дочь Анджелину. Однако фолловеры все равно считают, что мать мало времени проводит с девочкой.

Сейчас знаменитость с дочкой обживаются в Лондоне. Недавно Виктория выложила в своем Instagram видео, где они с Анджелиной едут на прогулку на машине. Девочка вдруг решила сделать неожиданное признание.

«У мамы мейкап. Она вообще по-настоящему некрасиво выглядит, ужасно».

«Все сказала? Ты рада, что твоя мама ужасно выглядит? Ты довольна, я спрашиваю?» — спросила дочку Виктория.

В ответ девочка показала язык и затараторила.

«Некрасивая! Некрасивая! Ненастоящее лицо! Она накрасилась! Она накрасилась! Дома она плохо выглядит!» — сказала девочка.

Как выяснилось позже, обидные слова маме Анджелина высказала после того, как Боня не включила ее любимую музыку, передает Teleprogramma.pro. Через какое-то время Виктория сделала закрытый доступ в аккаунте Instagram, однако фолловеры уже успели выложить видео в сеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хейтеры мечтают лишить Викторию Боню родительских прав и угрожают ее дочке.