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В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны

, 10:22 794

Об этом заявила компания UpGuard, занимающаяся вопросами кибербезопасности.

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ. Его слили сотрудники Nokia, передает «Лента.ру» со ссылкой на отчет компании UpGuard, которая занимается вопросами кибербезопасности.

В результате в сеть попали 1,7 терабайта данных одного из крупнейших в телекоммуникационных провайдеров РФ. Среди них оказались фото оборудования и инструкции к системе для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Также в общем доступе оказались 245 гигабайтов данных из архивов почты и резервных копий хранилищ документов.

Как заявляют эксперты UpGuard, доступ к таким файлам представляет собой опасность. После их обнаружения специалисты связались с компанией Nokia. Через некоторое время файлы исчезли из общего доступа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в смартфонах нашли уязвимость, которая позволяет превратить их в оружие.

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