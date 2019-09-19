В России предложили изменить правила прижизненного донорства

Общественники предложили Госдуме внести поправки в действующий закон о трансплантации органов. Президент организации «Коллективная защита» и правозащитник Марат Аманлиев разработал инициативу, благодаря которой донорами смогут стать не только генетические родственники нуждающегося пациента, но и его некровные близкие — супруги или приемные родители. Об этом сообщает RT.

Действующий закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 1992 года предполагает, что, несмотря на критическую и безвыходную ситуацию, некровные родственники пострадавшего не смогут стать его донорами, даже дав на это согласие.

«Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку », — сказано в пояснительной записке к инициативе.

Юристы и медики полностью поддерживают внесение подобной поправки к закону о трансплантации. Однако отмечают, что законодательство должно максимально обезопасить потенциальных доноров от возможных противоправных действий — подписания согласия на трансплантацию органов и тканей под давлением или за денежное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам предлагают отмечать в паспорте согласие на донорство органов.