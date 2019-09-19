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  4. В России предложили изменить правила прижизненного донорства

В России предложили изменить правила прижизненного донорства

, 10:45 Видео 86

Действующий закон о трансплантации органов и тканей предполагает, что спасти жизнь близкому человеку могут только генетические родственники, а некровные, например, супруги и приемные родители — нет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tanecek, Robert Michael, Rafael Rodriguez; ТАСС / Григорьев Максим, Терещенко Михаил

Общественники предложили Госдуме внести поправки в действующий закон о трансплантации органов. Президент организации «Коллективная защита» и правозащитник Марат Аманлиев разработал инициативу, благодаря которой донорами смогут стать не только генетические родственники нуждающегося пациента, но и его некровные близкие — супруги или приемные родители. Об этом сообщает RT.

Действующий закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 1992 года предполагает, что, несмотря на критическую и безвыходную ситуацию, некровные родственники пострадавшего не смогут стать его донорами, даже дав на это согласие.

«Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

Юристы и медики полностью поддерживают внесение подобной поправки к закону о трансплантации. Однако отмечают, что законодательство должно максимально обезопасить потенциальных доноров от возможных противоправных действий — подписания согласия на трансплантацию органов и тканей под давлением или за денежное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам предлагают отмечать в паспорте согласие на донорство органов.

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