Вот это цифры! Гоша Куценко возмутился стоимостью суточной парковки в центре Москве

Российский актер театра и кино Гоша Куценко в четверг, 19 сентября, опубликовал новый пост в Instagram, который шокировал подписчиков. Артист выложил фото паркомата московского ЦУМа с указанной на экране суммой в 17400 рублей — ценой парковки за одни сутки. Это на шесть с лишним тысяч рублей больше минимального размера оплаты труда в России.

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России!» — написал Гоша Куценко.

Instagram @goshakutsenko

В комментариях разгорелись бурные дискуссии на эту тему. Коллега Гоши Куценко актер Анатолий Руденко отметил, что столько же стоит прямой рейс до Хабаровска, монета 15 копеек 1931 года, тормозной диск и крутые кроссовки.

«Если у тебя все это есть, считай, ты ничего не потерял», — пошутил артист.

«Было б это весело, если бы не столь плачевно»;

«Видимо, парковочное место блестит, переливается и благоухает радужным 💩 единорога… за такой прайс-то»;

«Если на парковку такая цена, то какие же цены в самом ЦУМе?»

«Когда парковка зарабатывает больше, чем я», — написали возмущенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куценко сделал откровенное признание бывшей жене Порошиной.