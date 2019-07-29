«Я твой раб!»: Куценко сделал откровенное признание бывшей жене Порошиной

Гоша Куценко продолжает демонстрировать нежные чувства к своей бывшей супруге — коллеге по цеху Марии Порошиной. Впрочем, повод для этого дала сама Мария — опубликовав на неофициальной странице в Instagram архивный снимок.

Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе — интервью

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

В кадре молодая Порошина нежно прильнула к Куценко. Фото Мария сопроводила трогательным текстом.

«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала Порошина.

«Машуля! Я твой раб», — признался в ответ Куценко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина рассказала об отношениях с дочерью от Гоши Куценко.