«Я твой раб!»: Куценко сделал откровенное признание бывшей жене Порошиной

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Мария Порошина и Гоша Куценко давно завершили роман, но продолжают относиться друг к другу с нежностью.

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Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Гоша Куценко продолжает демонстрировать нежные чувства к своей бывшей супруге — коллеге по цеху Марии Порошиной. Впрочем, повод для этого дала сама Мария — опубликовав на неофициальной странице в Instagram архивный снимок.

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Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

В кадре молодая Порошина нежно прильнула к Куценко. Фото Мария сопроводила трогательным текстом.

«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала Порошина.

«Машуля! Я твой раб», — признался в ответ Куценко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина рассказала об отношениях с дочерью от Гоши Куценко.

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