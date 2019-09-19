Трогательные фото Галины Юдашкиной с детьми покорили поклонников

Дочь прославленного кутюрье Галина Юдашкина порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями с мужем и двумя сыновьями. На снимках семейная чета позирует на фоне небоскребов Цзюлуна — северной части Гонконга. Миловидные малыши — трехлетний Анатолий и годовалый Аркадий рядом с не менее красивой мамой вызвали у поклонников самые теплые чувства.

«Хочется запомнить эти моменты на всю жизнь», — написала в посте Юдашкина. Эти слова подхватили и словно мантру повторили люди в комментариях.

Instagram @gyudashkina

Единственным, кого на фото не разглядели пользователи соцсети, оказался супруг Галины. На групповом снимке с видом на бухту Виктории видно лишь спину главы семейства. Отсюда все комплименты фанатов достались его жене и наследникам.

«Детки как конфетки, просто прелесть»;

«Галя, какая ты красавица. Приятно посмотреть!»

«Какие вы клевые», — написали умиленные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетний внук Валентина Юдашкина получил травму в Гонконге.