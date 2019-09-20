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  4. Кто за рулем? Число поддельных ОСАГО у московских водителей шокировало экспертов

Кто за рулем? Число поддельных ОСАГО у московских водителей шокировало экспертов

, 7:55 Эфирная новость 43

Итоги эксперимента, когда дорожные камеры вместе с нарушениями фиксировали и наличие ОСАГО у водителей, подвели в Москве.

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Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru

В Москве подвели итоги эксперимента, подсчитав количество поддельных полисов ОСАГО на дорогах. И результаты шокируют: около 7% автомобилистов перемещаются по городу с «липой», тут уж правоохранителям предстоит разобраться — нечаянно или умышленно, или вообще без документа –на лицо явный мятеж.

И это при том, что эксперимент проводился пока только в тестовом режиме, то есть по факту количество нарушителей может увеличиться в разы. Еще и летом, когда добрая часть жителей столицы разъезжается в отпуска. Сколько носится по Москве незастрахованных машин на самом деле, можно только предполагать.

Дмитрий Вахницкий разбирался, почему рынок подделок процветает, и кто еще остается в «плюсе» от липы?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД.

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