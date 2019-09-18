Видео: ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД

Минфин готовит законопроект, который может повлиять на увеличение стоимости полисов ОСАГО. Документ позволит страховщикам устанавливать завышенные тарифы для нарушителей правил дорожного движения. Полис подорожает не только для виновников ДТП, но и для тех, кто проезжает на красный свет либо нарушает разметку.

А российские таксисты хотят признать агрегаторы своими работодателями. Это позволит им заключать официальные трудовые договоры. Соответствующее обращение водители направили в Госдуму, где готовы обсудить инициативу. Сейчас таксисты сотрудничают с сервисами в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению авторов, идея признание агрегаторов работодателями позволит улучшить качество и безопасность поездок. Противники считают, что социальные взносы приведут к резкому росту цен на услуги такси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско.