  1. Пятый канал
  4. Видео: ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД

Видео: ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД

, 15:14 Эфирная новость 36

Соответствующий законопроект готовят в Минфине РФ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Минфин готовит законопроект, который может повлиять на увеличение стоимости полисов ОСАГО. Документ позволит страховщикам устанавливать завышенные тарифы для нарушителей правил дорожного движения. Полис подорожает не только для виновников ДТП, но и для тех, кто проезжает на красный свет либо нарушает разметку.

А российские таксисты хотят признать агрегаторы своими работодателями. Это позволит им заключать официальные трудовые договоры. Соответствующее обращение водители направили в Госдуму, где готовы обсудить инициативу. Сейчас таксисты сотрудничают с сервисами в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению авторов, идея признание агрегаторов работодателями позволит улучшить качество и безопасность поездок. Противники считают, что социальные взносы приведут к резкому росту цен на услуги такси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +1°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

15:34
В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар
15:23
«Принцесса!» Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье
15:14
Видео: ОСАГО подорожает для тех, кто не соблюдает ПДД
15:04
Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
14:43
В «Роскосмосе» заявили о невыполнении плана по запуску ракет в 2019 году
14:31
Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца

Сейчас читают

«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие
«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае
Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев