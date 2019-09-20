Конвой с задержанными судами КНДР прибыл в порт Находка

Конвой с задержанными судами КНДР прибыл на рейд в порт Находка утром в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ по Приморскому краю, пишет Интерфакс.

17 сентября российские пограничники проводили операцию по задержанию северокорейских шхун и мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море, когда последние открыли огонь по военным. В результате пострадали четверо пограничников, они были госпитализированы.

В ходе рейда был задержан 161 человек. Все они — рыбаки, которые нелегально промышляют в российских водах — добывают красную рыбу, кальмаров и крабов.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь пограничников. Задержанным грозит тюремный срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.