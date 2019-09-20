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  4. «На Жанну похожа»: Сестра Фриске в романтическом платье прогулялась по лесу

«На Жанну похожа»: Сестра Фриске в романтическом платье прогулялась по лесу

, 12:59 Фото 560

Младшая сестра певицы опубликовала снимок с фотосессии в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией. На снимке девушка предстала в длинном романтическом платье оттенка «ballet slipper» на фоне леса. В руке Наталья держит букет цветов.

«Мне так нравится эта фотосессия! Спасибо девочкам за красоту!» — написала Фриске.

Instagram @friske_natalia

Подписчики оценили снимок Натальи и поделились своими впечатлениями в комментариях. Кто-то сравнил девушку с лесной феей, кому-то она напомнила нимфу. Однако многие сошлись в том, что блогер очень похожа на свою сестру Жанну.

«Необыкновенная!»

«Я вас не узнала. Вы и так, конечно красивая, но на этой фотке еще»;

«Очень красиво и необычно, в лесу в таком платье!»

«Сказочная!»

«На Жанну очень похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники восхищены идеальной фигурой сестры Жанны Фриске.

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