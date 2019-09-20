Маленький визажист: Двухлетняя дочка Стоцкой осваивает искусство макияжа

Певица Анастасия Стоцкая поделилась с подписчиками в Instagram забавной фотографией с двухлетней дочкой Верой. В кадре малышка стоит перед зеркалом с кисточкой для пудры, пытаясь освоить макияж. На гримерном столике представлено множество различной косметики.

«Давно хотела приобрести стол для макияжа», — написала Анастасия.

Instagram @100tskaya

Поклонники умилились очаровательной дочке певицы и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Какая прелестная малышка!»

«Какая Верочка сладкая девочка. Лапуся маленькая»;

«Девочка — просто картинка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетняя дочь Стоцкой зажигательно танцует в боксерских перчатках. Опубликовав забавный ролик с подросшей Верой, певица заностальгировала и выложила в сеть ангельское архивное фото своих малышей.