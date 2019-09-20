Видео: В Дагестане пресекли попытку бунта в колонии

Несколько осужденных в одной из колоний Дагестана попытались устроить бунт, однако ситуацию удалось урегулировать мирным путем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН республики.

По информации ведомства, инициаторами протестов были заключенные, «поддерживающие криминальную субкультуру». Они попытались вовлечь других осужденных в действия, « направленные на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации ».

В результате руководству исправительного учреждения и сотрудникам прокуратуры удалось разрешить конфликт мирным путем. Они провели с заключенными беседу, в которой разъяснили, какая ответственность им грозит за неповиновение. Таким образом, стабилизировать обстановку получилось без применения физической силы и специальных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии жертвами тюремного бунта стали 57 человек.