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Видео: В Дагестане пресекли попытку бунта в колонии

, 17:42 Видео 32

Руководство колонии и сотрудники прокуратуры провели беседу с заключенными и сумели разрешить конфликт без применения физической силы.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр

Несколько осужденных в одной из колоний Дагестана попытались устроить бунт, однако ситуацию удалось урегулировать мирным путем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН республики.

По информации ведомства, инициаторами протестов были заключенные, «поддерживающие криминальную субкультуру». Они попытались вовлечь других осужденных в действия, «направленные на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации».

В результате руководству исправительного учреждения и сотрудникам прокуратуры удалось разрешить конфликт мирным путем. Они провели с заключенными беседу, в которой разъяснили, какая ответственность им грозит за неповиновение. Таким образом, стабилизировать обстановку получилось без применения физической силы и специальных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии жертвами тюремного бунта стали 57 человек.

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