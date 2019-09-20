«Расстанетесь!»: Звезда «Дома-2» Мусульбес возмутила фанатов фото с новым парнем

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес сейчас отдыхает вместе со своим возлюбленным в Доминикане. Звезда делится в Instagram фотографиями, сделанными во время романтического путешествия, и открыто демонстрирует чувства к избраннику. В подписи к постам знаменитость честно признается: она наконец-то встретила настоящее счастье.

Впрочем, позитивный настрой Мусульбес разделяют далеко не все ее поклонники. Фанаты помнят, что еще год назад теледива вышла замуж за коллегу по шоу Виктора Литвинова, а спустя несколько месяцев после торжественного события закрутила новый роман. Пользователи подозревают, что и на этот раз отношения Татьяны долго не продлятся — своими мыслями по этому поводу они делятся в комментариях.

Так, новый снимок звезды телестройки спровоцировал бурные обсуждения фолловеров. Знаменитость выложила очередное фото со своим возлюбленным и сопроводила его трогательной подписью.

«Я так сильно тебя люблю. И пусть это навечно», — написала светская львица.

Instagram @black_crown_official_

Однако фанаты в искренность слов теледивы не поверили и разразились критикой в адрес девушки, которая меняет женихов одного за другим.

«До первого богатого мужика»;

«Так же надолго, как и Витей»;

«Да по-любому расстанетесь!»

«Как найдешь побогаче, сразу забудешь про эту свою «любовь«», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, как быстро похудеть после родов