Федорин день: что можно и нельзя делать 24 сентября

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Карина Бернтгольц
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24 сентября православные христиане чтят память святой Феодоры Александрийской.

Федорин день: что можно и нельзя делать 24 сентября

Фото: Pravoslavie.ru

Молодая Феодора поверила коварной своднице и поддалась дьявольскому искушению. Она изменила супругу с богатым горожанином, а наутро осознала грех и возненавидела себя.

Феодора пошла в соседний монастырь и поняла, что ее проступок известен Богу. После этого она решила принести покаяние в мужском монастыре и, притворившись евнухом, попросила принять ее в послушники.

Более восьми лет Феодора трудилась днем и молилась о прощении ночью. За усердную работу и покаяние Феодору причислили к лику святых.

Что нужно делать 24 сентября в Федорин день

Ко дню Феодоры работа в огороде и поле должна быть завершена. Сильные восходы озимых культур символизировали богатый урожай. Считалось, что с этого дня солнце уступает место слякоти и дождю.

В Федорин день наступала пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы. Оттуда пошло название «капустники».

Что нельзя делать 24 сентября в Федорин день

24 сентября был днем труда крестьян и интенсивной подготовки к холодному времени года, в этот день нельзя лениться и вести пустые разговоры. Врать в этот день также не следует: по преданию Федоры, обман обязательно раскроется, пишет «Утро.ру».

Приметы 24 сентября:

  • Если озимые хорошо поднялись, то урожай будет богатым.
  • Федора начинается — дела заканчиваются.
  • Грех на Федору вести пустые разговоры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно сбылось.

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Федорин день: что можно и нельзя делать 24 сентября

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