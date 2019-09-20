Многие склонны считать, что электронные сигареты избавляют от никотиновой зависимости. Однако, по словам специалистов, вейпы так же, как и бумажные сигареты, оказывают негативное воздействие на организм. Об их особенностях в интервью 5-tv.ru рассказал кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко Алексей Федоров.

«Вообще, электронная сигарета заправляется. Это от вас зависит, какую жидкость вы купите: с никотином или без никотина. Естественно, большинство людей покупает с никотином, поэтому зависимость сохраняется», — пояснил эксперт.

Тем не менее, по словам врача, электронные сигареты не настолько вредны для организма, как бумажные, поэтому их курение снижает риск развития онкологических заболеваний.

«Они избавляют от важного компонента вреда обычных сигарет — нет горения, нет горения бумаги и нет горения табака, поэтому чисто теоретически риск рака легкого, рака желудка, рака ротовой полости, рака гортани, рака языка — всех тех раков, которые ассоциируются с курением именно горящих сигарет», — рассказал Федоров.

Кардиохирург также напомнил, что в составе смесей для вейпов концентрация никотина может быть не дозирована, и в результате человек может получить его больше, чем содержится в бумажных сигаретах, поэтому всем, кто хочет избавиться от зависимости, специалист посоветовал бросить курить, а не приобретать электронные сигареты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпидемия вейперов охватила оба континента.