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  4. Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют влюбленных

Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют влюбленных

, 3:51 23

Актеры Джим Парсонс и Майем Биалик примут участие в съемках в качестве парочки в новом комедийном сериале «Карла».

Фото: hochu.ua

Актеры Джим Парсонс и Майем Биалик, сыгравшие влюбленную парочку ученых Шелдона и Эми в культовом американском ситкоме «Теория большого взрыва», вновь исполнят роли персонажей, испытывающих друг к другу романтические чувства. Речь идет о новом комедийном проекте «Карла», снятом по мотивам английского сериала «Миранда». Об этом сообщает Deadline.

В «Карле» в центре сюжета находится жизнь «возрастной» героини, спустившей все свадебные сбережения на открытие кафе с кошками. 39-летняя женщина исполнила заветную мечту, но брак ее был расстроен. Однако позже в ее судьбе происходят неожиданные изменения: оказывается, по соседству от кото-ресторанчика работает давнишний приятель главной героини, в которого в студенческие годы она была невероятно влюблена. Встает вопрос, как самодостаточная бизнесвумен будет справляться с нахлынувшими любовными чувствами?

46-летний Джим Парсонс и 43-летняя Майем Биалик выступили в новом проекте не только в качестве главных актеров, но и как исполнительные продюсеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Теории большого взрыва» не сдержала эмоций, узнав о закрытии сериала.

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