Около 75 человек пришли в ночь на пятницу, 20 сентября, к воротам знаменитой базы ВВС США в Неваде, известной как Area 51 — «Зона 51» с намерением проникнуть на ее территорию и увидеть инопланетян, которых, по слухам, прячут там американские власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американских СМИ. Двое из них были задержаны.

Twitter @ billy cox

Днем в палаточном лагере у территории базы оставалось примерно 20 человек, которые собираются следующей ночью повторить попытку. Однако не исключено, что к вечеру число желающих найти инопланетян еще возрастет.

Twitter @Ellie (´༎ຶོρ༎ຶོ`) ‏

Отмечается, что если поначалу организаторы акции призывали штурмовать «Зону 51», то теперь они подчеркивают, что акция должна проходить исключительно мирно.

Twitter @Mick Akers

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июле 2019 группа неизвестных анонсировала на специальной странице в Facebook штурм секретной базы под девизом «они не могут остановить всех нас». Акция была назначена, но шутку мгновенно подхватили сотни тысяч людей. В итоге о своем намерении принять участие в штурме заявили в соцсетях около двух миллионов человек.

Между тем военные предупредили, что будут стрелять на поражение во всех, кто отважится проникнуть на секретную территорию.