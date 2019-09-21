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  4. Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы

Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы

, 8:57 44

Жители подмосковного Славино недовольны зловонием, которое исходит от мешков с отходами строительства трехэтажного коттеджа певицы.

Фото: Instagram @larisa_dolina_

Соседи Ларисы Долиной, строящей загородный дом в подмосковном Славино, жалуются, что певица превратила общественную территорию вокруг своего участка в помойку. Как пишет StarHit, недавно 64-летняя артистка стала хозяйкой трехэтажного коттеджа площадью в 650 квадратных метров и обустраивает домовладение для своей семьи. Однако местные жители звездному соседству не обрадовались.

«Посмотрите, что она устроила около нашего пруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весь мусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной. Остатки бетона, куски старой крыши, зловонные мешки с отходами, банки от краски… А там и наши дети, и мы сами купаемся», — цитирует издание пенсионера Семена Геннадьевича.

Сама Долина оправдывает недосмотр плотным концертным графиком, который не дает ей следить за стройкой. Между тем известно, что не далее как 10 сентября певица отметила в новом доме свой день рождения застольем в кругу семьи и близких друзей, сообщает издание.

Ранее 5-tv.ru писал, что, отдыхая с внучкой в США, Лариса Долина не стесняется гулять в нью-йоркском парке в коротеньких шортах.

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