«Думала, ты порядочная»: Фанаты недовольны поведением звезды «Дома-2» Мусульбес

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок с возлюбленным Сергеем Мих. Пара сфотографировалась в столице на фоне храма Василия Блаженного.

«В Москве погодка конечно треш. Можно чуточку теплее, только сентябрь все-таки?» — написала знаменитость.

Instagram @black_crown_official_

Фотография снова спровоцировала бурную реакцию фолловеров. Ведь еще год назад Татьяна Мусульбес вышла замуж за коллегу по шоу Виктора Литвинова, а спустя несколько месяцев после свадьбы уже нашла новую любовь. Теперь звезда «Дома-2» не перестает публиковать в соцсети совместные фотографии с избранником, чем вызывает еще больший гнев подписчиков.

Фанаты в очередной раз разразились критикой в адрес Мусульбес.

«А где Витя, ты чего, Таня, уже с другим? Убила, думала ты порядочная»;

«Татьяна, извините, но вы постоянно сидите на молодом человеке, как на лошади!»

«Что она, как макака, вечно висит на нем?»

«Она когда-нибудь с него слезает?» — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Мусульбес возмутила фанатов фото с новым парнем.