Полина Гагарина показала лицо, утыканное иголками

Полина Гагарина активно ведет свою страницу в Instagram и делится с подписчиками как позитивными событиями из своей жизни, так и неприятными. Как-то артистка рассказывала о том, что ее укусила оса и спрашивала советов у фолловеров, как справиться с последствиями. А недавно Полина опубликовала в своем аккаунте фотографию, на котором ее лицо и голова утыканы иголками.

Instagram @gagara1987

Как выяснилось, недавно певица заболела, и ей пришлось отменить запланированное выступление, а таким образом знаменитость решила поправить здоровье, ведь недаром иглоукалывание называют одним из самых эффективных и быстрых методов лечения различных заболеваний.

Поклонники отметили, что певица даже в таком виде выглядит отлично и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Такая домашняя, без макияжа, укладки и такая красивая»;

«Я вижу единственную красивую Полину! Очень классное фото»;

«Восстанавливайся и аккумулируй в себе энергию. Мы соскучились», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина на фоне розового неона порассуждала о жизненных установках.