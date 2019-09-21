«Красотуля!» Леся Никитюк показала фанатам фото с отдыха на яхте

Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram-аккаунте шикарное фото с моря. Телеведущая в ослепительно белом купальнике и темных очках релаксирует на яхте.
«Все, ребята, харе, отработали лаве, теперь можно и отлежаться», — написала Никитюк.
Поклонники оценили фотографию экс-ведущей «Орла и решки» и восхитились идеальной фигурой Леси. Некоторые из мужчин написали, что в этот момент хотели бы оказаться рядом с девушкой. Фанаты оставили Никитюк множество комплиментов в комментариях.
«Офигеть, первое чудо света»;
«Фигурка просто вышка, восторг, а тело само обаяние, очарование, совершенство… Идеал во всем… Красотуля»;
«Ты, как всегда, шикарная!»
«Вау, фигура просто вау», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал фото, где Леся Никитюк пририсовала себе пышные бедра.