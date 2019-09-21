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  4. «Красотуля!» Леся Никитюк показала фанатам фото с отдыха на яхте

«Красотуля!» Леся Никитюк показала фанатам фото с отдыха на яхте

, 11:46 Фото 409

Звезда «Орла и решки» опубликовала снимок в купальнике в своем Instagram, чем привела подписчиков в восторг.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram-аккаунте шикарное фото с моря. Телеведущая в ослепительно белом купальнике и темных очках релаксирует на яхте.

«Все, ребята, харе, отработали лаве, теперь можно и отлежаться», — написала Никитюк.

Instagram @lesia_nikituk

Поклонники оценили фотографию экс-ведущей «Орла и решки» и восхитились идеальной фигурой Леси. Некоторые из мужчин написали, что в этот момент хотели бы оказаться рядом с девушкой. Фанаты оставили Никитюк множество комплиментов в комментариях.

«Офигеть, первое чудо света»;

«Фигурка просто вышка, восторг, а тело само обаяние, очарование, совершенство… Идеал во всем… Красотуля»;

«Ты, как всегда, шикарная!»

«Вау, фигура просто вау», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал фото, где Леся Никитюк пририсовала себе пышные бедра.

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