«Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в своем Instagram неоднозначную фотографию, где она предстала в драматическом образе. На снимке актриса с растрепанными волосами просунула одну ногу сквозь прутья ограждения балкона и опасно перегнулась через перила.

«Нет, я не «лапочка. Иногда я — вполне себе «опасная штучка» — со всем спектром самых разных эмоций», — написала актриса.

Instagram @liza_arzamasova

Лиза поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу неоправданных ожиданий и разочаровании. Актриса рассказала, что она производит впечатление довольно спокойной и серьезной девушки, хотя на самом деле внутри у нее кипят страсти.

Артистка считает, что люди иногда путают внешнюю фактуру и внутреннее содержание, «поэтому часто бывает сложно принять людей такими, какие они есть».

«Вот что делать, если снаружи я „Аленушка“, а внутри — бандитка из итальянского кино?» — спросила совета у подписчиков Арзамасова.

Поклонники написали в комментариях, что это отличное сочетание и не стоит по этому поводу переживать. А нужно просто жить и наслаждаться каждым мгновением, считают юзеры.

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