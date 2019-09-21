  1. Пятый канал
  4. «Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности

«Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности

, 12:58 Фото 408

Звезда «Папиных дочек» призналась — она не та, за кого себя выдает.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в своем Instagram неоднозначную фотографию, где она предстала в драматическом образе. На снимке актриса с растрепанными волосами просунула одну ногу сквозь прутья ограждения балкона и опасно перегнулась через перила.

«Нет, я не «лапочка. Иногда я — вполне себе «опасная штучка» — со всем спектром самых разных эмоций», — написала актриса.

Instagram @liza_arzamasova

Лиза поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу неоправданных ожиданий и разочаровании. Актриса рассказала, что она производит впечатление довольно спокойной и серьезной девушки, хотя на самом деле внутри у нее кипят страсти.

Артистка считает, что люди иногда путают внешнюю фактуру и внутреннее содержание, «поэтому часто бывает сложно принять людей такими, какие они есть».

«Вот что делать, если снаружи я „Аленушка“, а внутри — бандитка из итальянского кино?» — спросила совета у подписчиков Арзамасова.

Поклонники написали в комментариях, что это отличное сочетание и не стоит по этому поводу переживать. А нужно просто жить и наслаждаться каждым мгновением, считают юзеры.

Ранее звезда «Папиных дочек» в халатике с перьями рассказала о насыщенной жизни.

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

13:58
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
13:50
Путин: «Кросс нации — 2019» послужит популяризации физической культуры и спорта
13:42
«Шикарная»: «Австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах
13:15
Задержан водитель, намеренно наехавший на полицейского в Петербурге — видео происшествия
12:58
«Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности
12:43
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео

Сейчас читают

«Каждый день превратился в ад»: Девушка из Армении плачет кристаллами
Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы
Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев