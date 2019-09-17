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Звезда «Папиных дочек» в халатике с перьями рассказала о насыщенной жизни

, 3:49 Фото 64

Лиза Арзамасова выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлена в изысканном наряде. Снимок актрисы сразу привлек внимание аудитории.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в элегантном наряде. На снимке звезда «Папиных дочек» позирует, слегка откинув голову назад, в черном халатике, обрамленном перьями.

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В подписи к публикации теледива рассказала о том, как активно проводит время в столице. В воскресенье, 16 сентября, знаменитость посетила фестиваль «Амурская осень». Арзамасова настолько прониклась настроением мероприятия, что с трудом заставила себя пойти спать — очень хотелось продолжать танцевать.

«Впрочем, и здесь — все еще гуляет шумная компания „Амурской осени“ — танцы и песни до упаду. Фестивальная жизнь круглосуточная. Я с трудом заставила себя прекратить танцевать и пошла набираться сил на завтрашнее „ЧП“», — написала звезда.

Instagram @liza_arzamasova

Некоторые подписчики позавидовали насыщенной жизни артистки, однако большая часть аудитории принялась бурно обсуждать наряд светской львицы. Женщины честно признались, что мечтают о таком же.

«После твоего спектакля я просто влюбилась в этот „халат“! Теперь отчаянно ищу такой же!»

«Потрясающий наряд!»

«Лиза, вам очень идет этот наряд!»

«А-ля Вера Холодная», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова подключилась к флешмобу в соцсетях и в честь Дня знаний выложила фото школьного периода.

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