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Глюкоза в бигуди рассказала, как волновалась перед выступлением на «Новой волне»

, 14:13 Видео 124

Певица поделилась видео, записанным при подготовке артистки к номеру, в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза поделилась с подписчиками в Instagram воспоминанием о концерте в Сочи на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Артистка опубликовала на своей странице архивное видео, на котором рассказала, как она волнуется перед выступлением.

Ролик начинается с того, что певица выходит из гримерки в огромных бигуди на голове и в белом халате. Потом она делает укладку, переодевается в эротический костюм, сверху накидывает кимоно и выходит на сцену.

«Волнение конкретненько!» —переживает Глюкоза перед выступлением.

Подписчики, которые были на концерте артистки отметили, что им очень понравился выход певицы.

«Наташа, вы были главной богиней этой „Новой волны“ »;

«Отличная песня и номер!»

«На тебя смотреть можно вечно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак.

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