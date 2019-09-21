Глюкоза в бигуди рассказала, как волновалась перед выступлением на «Новой волне»

Певица Глюкоза поделилась с подписчиками в Instagram воспоминанием о концерте в Сочи на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Артистка опубликовала на своей странице архивное видео, на котором рассказала, как она волнуется перед выступлением.

Ролик начинается с того, что певица выходит из гримерки в огромных бигуди на голове и в белом халате. Потом она делает укладку, переодевается в эротический костюм, сверху накидывает кимоно и выходит на сцену.

«Волнение конкретненько!» —переживает Глюкоза перед выступлением.

Подписчики, которые были на концерте артистки отметили, что им очень понравился выход певицы.

«Наташа, вы были главной богиней этой „Новой волны“ »;

«Отличная песня и номер!»

«На тебя смотреть можно вечно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак.