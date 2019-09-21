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  4. Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку

Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку

, 15:59 244

Инцидент произошел во время телевизионного эфира передачи «60 минут».

Фото: ТАСС / Владимир Песня

Телеведущая Ольга Скабеева в ходе телепередачи «60 минут» жестко осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую.

Главный редактор одного из СМИ Незалежной начала говорить о «проплывающем трупе России», передает РИА Новости.

В своем выступлении украинская журналистка заявила, что после решения европейского суда по газопроводу Opal Россия согласится на любые условия Киева, лишь бы сохранить европейские контракты.

«И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш труп аккуратно проплывет мимо нас», — провозгласила Соколовская.

Скабеева назвала данное мнение «идиотским».

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — ответила Скабеева.

10 сентября европейский суд встал на сторону Польши в ее разногласиях с «Газпромом» по трубе Opal — сухопутному отводу «Северного потока». Теперь российская компания не сможет использовать газопровод на 100% и вынуждена будет осуществлять транзит голубого топлива через территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.

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