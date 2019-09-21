Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку

Телеведущая Ольга Скабеева в ходе телепередачи «60 минут» жестко осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую.
Главный редактор одного из СМИ Незалежной начала говорить о «проплывающем трупе России», передает РИА Новости.
В своем выступлении украинская журналистка заявила, что после решения европейского суда по газопроводу Opal Россия согласится на любые условия Киева, лишь бы сохранить европейские контракты.
Скабеева назвала данное мнение «идиотским».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.