В Москве угнали машину тренера ФК «Торпедо» Савичева

У тренера московского футбольного клуба «Торпедо» Николая Савичева угнали внедорожник Honda. По словам владельца автомобиля, вернувшись с работы, он оставил машину возле своего дома на Большой Черемушкинской улице, а утром, когда собирался поехать на тренировку, иномарку на прежнем месте не обнаружил.

Как стало известно 5-tv.ru, Савичев оценивает сумму ущерба в один миллион рублей. Личность правонарушителя, угнавшего внедорожник тренера «Торпедо», не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина с ножом набросился на водителя такси и угнал машину. Нападение произошло около 5 часов утра на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы 27 августа. Таксисту удалось сбежать от злоумышленника, после чего он обратился в ближайшее отделение полиции.