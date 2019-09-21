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  4. В Москве угнали машину тренера ФК «Торпедо» Савичева

В Москве угнали машину тренера ФК «Торпедо» Савичева

, 17:18 297

Владелец автомобиля оценил сумму ущерба в миллион рублей.

Фото: ТАСС / Вячеслав Евдокимов

У тренера московского футбольного клуба «Торпедо» Николая Савичева угнали внедорожник Honda. По словам владельца автомобиля, вернувшись с работы, он оставил машину возле своего дома на Большой Черемушкинской улице, а утром, когда собирался поехать на тренировку, иномарку на прежнем месте не обнаружил.

Как стало известно 5-tv.ru, Савичев оценивает сумму ущерба в один миллион рублей. Личность правонарушителя, угнавшего внедорожник тренера «Торпедо», не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина с ножом набросился на водителя такси и угнал машину. Нападение произошло около 5 часов утра на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы 27 августа. Таксисту удалось сбежать от злоумышленника, после чего он обратился в ближайшее отделение полиции.

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