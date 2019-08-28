Видео: мужчина в Петербурге напал с ножом на таксиста и угнал его машину

В Петербурге мужчина с ножом набросился на водителя такси и угнал машину. Инцидент произошел во вторник, 27 августа.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нападение произошло около 5 часов утра на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы. Нападавший сел в машину на улице Ленсовета.

Когда такси подъехало к месту назначения, мужчина заявил, что для получения оплаты за услугу придется подождать — якобы нужно дождаться, пока мать переведет ему средства на карту. Водитель отвернулся, и в этот момент злоумышленник ударил его куском железной трубы. Пострадавший сумел увернуться от удара и отбежать — завязалась перепалка.

За время диалога пассажир успел достать нож и, угрожая таксисту оружием, потребовал отдать ему ключи от машины. Злоумышленник сел на место водителя и поехал в Купчино — при этом, утверждает пострадавший, угонщик всю дорогу держал нож у его живота.

Таксисту удалось сбежать от напавшего, после чего он обратился в ближайшее отделение полиции. После этого его госпитализировали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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