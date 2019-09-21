В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

В результате аварии, произошедшей в турецкой Анталье утром в субботу, 21 сентября, были госпитализированы 15 россиян. Впоследствии трое из них выписались из больницы. Серьезных, угрожающих здоровью травм ни у кого из пострадавших не диагностировано. Согласно прогнозам медиков, туристы покинут больницу в ближайшее время.

«15 человек было госпитализировано в различные больницы и госпитали Антальи. Трое человек выписаны. На данный момент восемь человек остаются под наблюдением врачей в больницах, состояние здоровья близкое к выписке. Серьезных, угрожающих здоровью травм нет. Прогнозировано, что с завтрашнего дня восемь человек начнут выписываться», — сообщил сотрудник Генконсульства РФ в Анталье.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего ДТП уточняются. Генконсульство следит за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, перевозивший туристов из России.