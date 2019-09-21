Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open, обыграв белоруса Егора Герасимова в субботу, 21 сентября. Теперь ему предстоит сразиться с хорватским теннисистом Борной Чоричем. В интервью журналистам на пресс-конференции по итогам полуфинального матча Медведев прокомментировал предстоящее состязание.

«Будет очень интересно сыграть завтра, посмотреть, смогу ли я за счет своего уровня, который у меня повысился в этом году, навязать ему проблемы, как я делал все эти матчи здесь. <…> Буду разговаривать с тренерами о тактике, сам думать», — рассказал российский теннисист.

Спортсмен отметил, что прорабатывать тактику предстоящей игры будет совместно с тренером. Он постарается учесть все слабые места своего соперника и проявить выдержку во время матча. По мнению Медведева, финалистам придется соревноваться не только в физическом плане, но и в психологическом.

«Я стараюсь контролировать свои эмоции. <.> Матч психологический, все-таки финал, для обоих он важен по-своему. Со своей стороны я буду как можно более спокойным и сосредоточенным и надеюсь этим вывести его из себя», — подчеркнул российский спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о феномене Медведева и приводил мнение экспертов о том, стоит ли России ждать новой эпохи в мировом теннисе.