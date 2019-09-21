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«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»: Лиза Галкина сделала папе массаж — фото

, 23:14 Фото 275

Поклонников Максима Галкина умилили кадры, как юморист играет с дочерью.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaaa

Поклонники Максима Галкина всегда отмечают его трепетное отношение к собственным детям. С близнецами Лизой и Гарри юморист проводит немало времени, поддерживая любые их идеи и начинания. На странице в Instagram, посвященной Лизе Галкиной, фанаты в очередной раз опубликовали умиливший их снимок, на котором девочка проводит время за игрой с отцом.

В кадре Галкин в белой футболке и джинсовых шортах сидит на ступеньке веранды, чуть сгорбив спину. Лиза в этот момент стоит позади отца — на ней платье в крупный горох, белая курточка и кепка. Девочка положила руки на спину пародиста и широко улыбается. Сам артист вид при этом сморщил лоб, передает Teleprogramma.pro.

Instagram @elizaveta_galkinaaa

«Наверно, Лиза массаж папе делает… Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», — строят пользователи догадки о происходящем на фото.

Многие фолловеры согласились с этой версией, однако так и не смогли понять, почему у Максима Галкина такой недовольный вид. Поклонники посчитали, что дело может быть в слишком небольшой продолжительности «сеанса массажа».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины отметили свой шестой день рождения.

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