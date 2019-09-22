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Соль и пар: Волочкова рассказала о своих секретах и пользе бани

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Как выяснилось, балерина идет на небольшую хитрость, чтобы сделать свой отдых в парилке более полезным.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова славится не только шпагатами, но и страстной любовью к русской бане. Балерина регулярно посвящает этому виду отдыха развернутые публикации. На своей странице в Instagram Волочкова разместила новую запись, в которой подробно рассказала о своем методе расслабления в парной.

Как объяснила Анастасия, прежде чем поддать пару, она кладет на камни соль — и только после этого поливает их водой. По словам Волочковой, это позволяет прочистить дыхательные пути и легкие.

Instagram @volochkova_art

Изначально балерина опубликовала фото, под которым рассказала об этой хитрости. Но, по ее собственным словам, за несколько часов поклонники буквально забросали ее в личных сообщениях вопросами о том, как именно выгладит этот процесс. Поэтому Волочкова поделилась отдельным видео с инструкциями. Дополнительно дива дала обещание снять более подробный ролик на следующий день, чтобы показать непосредственно процесс парения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат.

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