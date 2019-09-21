  1. Пятый канал
  4. «Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

, 7:53 27

Балерина прокомментировала танец телеведущей в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art, @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 605

Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте комичный видеоролик, в котором исполнила зажигательный танец на камеру. В завершение звезда хотела эффектно сесть на шпагат, но что-то пошло не так и певица упала. Судя по всему, Ольге не хватило для этого физической подготовки.

Instagram @buzova86

Танец Бузовой прокомментировала Анастасия Волочкова. Она предложила свою помощь в освоении шпагата.

«Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу», —написала известная балерина.

Анастасия Волочкова давно стала «королевой шпагата». Все дело в том, что танцовщица демонстрирует растяжку в самых неожиданных местах: в бане, ресторане, на яхте, на коне, галечном пляже и в лесу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала.

Тема:
Ольга Бузова 605
21 сент
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
20 сент
«Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву
19 сент
Книги Ольги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей
17 сент
«Так лучше!» Бузова удивила фанатов скромным фото
16 сент
Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака
15 сент
Сосиски, яичница и роскошные букеты роз — как Ольгу Бузову встретили в Армавире
13 сент
«Просто улет!» Ольга Бузова показала самое неудачное свидание
12 сент
Ольга Бузова собирается купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей
11 сент
Дмитрий Тарасов пытается втридорога продать особняк за счет имени Ольги Бузовой
10 сент
«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

7:53
«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
7:45
Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев
7:37
«Она площадная»: Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой
7:25
Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов
7:19
Эштон Катчер принудил Деми Мур к сексу втроем
7:06
По дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони

Сейчас читают

Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев