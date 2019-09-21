«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте комичный видеоролик, в котором исполнила зажигательный танец на камеру. В завершение звезда хотела эффектно сесть на шпагат, но что-то пошло не так и певица упала. Судя по всему, Ольге не хватило для этого физической подготовки.

Instagram @buzova86

Танец Бузовой прокомментировала Анастасия Волочкова. Она предложила свою помощь в освоении шпагата.

«Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу», —написала известная балерина.

Анастасия Волочкова давно стала «королевой шпагата». Все дело в том, что танцовщица демонстрирует растяжку в самых неожиданных местах: в бане, ресторане, на яхте, на коне, галечном пляже и в лесу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала.