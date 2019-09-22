Резонансное ЧП случилось в Новосибирске. Там мама с ребенком провалились в яму с кипятком. Горячая вода размыла грунт, и асфальт стремительно обрушился под ногами пешеходов. Сейчас они оба в больнице.

Каждую осень мы поднимаем эту проблему. Российские города, как будто заминированы. Кое-где люди уже боятся выйти на улицу, чтобы, не дай Бог, не оказаться в кипятке, а малейшая струйка пара или воды из-под земли становится страшным предупреждением. Из-за халатности эксплуатирующих компаний люди травмируются и даже гибнут. И ведь самое интересное, эти многочисленные конторы исправно получают плату. И при этом ежегодно повышают тарифы, а еще все время твердят нам о новых реформах.

Как вырваться из этого замкнутого круга, изучал Максим Облендер.

Крики двухлетнего Вани разносятся по отделению реанимации. 20% ожогов тела — вместе с мамой малыш провалился в яму с кипятком в самом центре Новосибирска.

«Мы вывели ребенка из состояния ожогового шока. А то, что ребенку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре — это не вызывает сомнений», — говорит Игорь Саматов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной больницы.

Откуда взялся кипяток в трубе, которую еще не ввели в эксплуатацию, причастна ли к этому стройка рядом — установит проверка. Но самое страшное — подобное может повториться практически в любом регионе, а тем более на старте отопительного сезона.

«Более 70% сетей требуют контрольного, резкого вмешательство в капстроительство. Сегодня огромное количество ресурсоснабжающих организаций частных, которые получают деньги в тарифе и не обслуживают те сети, за которые они отвечают», — поясняет Светлана Калинина, член центрального штаба «Общероссийского Народного Фронта».

Забивший в Петербурге гейзер с горячей водой украсила радуга

Общественники на протяжении пяти лет собирают жалобы. Вот наиболее проблемные точки: хуже всего дела с теплосетью в Хабаровском крае, Приморском крае, в частности, во Владивостоке, в Сибири, трубы изношены в Хакасии, уже упомянутой Новосибирской области, в Забайкальском крае, в Чите. На Урале — коммуникации Челябинска и Екатеринбурга, в центральной России — теплосети Оренбургской области, на северо-западе хуже всего дела с отоплением в Карелии. Даже в Южных регионах, например, в Севастополе или на Кавказе, в Ингушетии, казалось бы, тепло, но 90% труб требуют ремонта.

«Эти котлы — муниципальные и были переданы нашей организации в аренду», — говорит Игорь Мелкозеров, генеральный директор компании-собственника котельной.

Два котла принадлежат городу, а котельная Алапаевска давно в собственности частников. Суды нескольких инстанций обязали муниципалов маленького городка в Свердловской области бизнесу не мешать, но каждый год одно и то же. То поставщикам услуг посоветуют не подавать электричество и газ в котельную, то вдруг под предлогом охраны котлов перекрывают вход в здание.

В этом году в дело вмешалась прокуратура и губернатор. Но все сроки подготовки к сезону сорваны, подстанцию разграбили — новые приборы тестировали в спешке, не все разрешения еще вступили в силу — запускаться нельзя, но надо, холодает.

«Мы намерены сокращать занятия, потому что очень много заболевших», — рассказывает Ольга Пшеничникова, заведующая отделением очного и заочного обучения Алапаевского филиала уральского промышленно-экономического техникума.

От котельной-раздора питаются учебные заведения, больницы и 150 домов. 20000 человек — полгорода в холоде следит за жаркими спорами в чиновничьих кабинетах, а буквально рядом в деревне под Челябинском в детском саду мерзнут дети.

«Дети действительно спят в теплой одежде. Вы этого не знаете, что ли? Вот видите, какая у нас администрация?» — говорят родители.

Парадокс в том, что у садика своя автономная котельная, специально на такой случай. Но запустить ее можно только по распоряжению муниципалитета, после проверок, а их, как обычно, начали только тогда, когда несколько детей уже заболели от холода. Сейчас в здании якобы +20, все по СанПину. Но это, говорят родители, если кухня работает — от нее хоть какое-то тепло. После выходных столбик термометра уверенно показывает +12.

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«Абсолютная бюрократия, во-первых, видимо, деньги не заложены в бюджет на отопление. Это нужно заложить деньги и каким-то законом, распоряжением тепло подавать в садик, имеющий автономное отопление тогда, когда это необходимо», — рассказывает Людмила Малясова, житель деревни Бутаки.

В самом же Челябинске подачу тепла ждут с опасением. В начале лета здесь точно так же как в Новосибирске в яму с кипятком провалился мужчина, но трубу так и не заменили, лишь залатали аварийный участок.

«Мужчина мне говорит: «А что мы сделаем, если старые трубы?» И еще добавил, ну, может, пошутил: «Начальство на отдых ездит, а мы трубы старые ставим. Вот так и живем», - говорит жительница Челябинска Людмила Эспэ.

Эксперты приводят страшные цифры, чтобы починить все теплотрассы страны нужна сумма около семи триллионов рублей. Это больше трети годового бюджета страны. Но в среднем коммунальщики в год меняют лишь около 1,5% теплосетей — ничтожно мало.

«Инвестиционная прелесть вложений в этот сектор — она практически равна нулю. По этой причине многие города не имеют возможности ни финансовой, ни организационной подготовиться к зиме надлежащим образом. Требуется замена сетей — это дорого, это сложно», — говорит Константин Крохин, председатель союза жилищных организаций, юрист.

И долго. Экономят на рабочей силе. Эту улицу в Калининске Саратовской области копали все лето и, судя по масштабам, закончат работы не скоро — придется мерзнуть.

«Современные технологии предполагают не такие сроки, чтобы на одном участке, пусть даже в 200 метров, ковырялись по 2-3 месяца», — считает Сергей Шаров, глава регионального исполкома ОНФ в Саратовской области.

Перекопан город Сорск под Хакасией. Деревянные дома продувает насквозь, но рабочие тоже никуда не спешат.

«Сегодня появились трое рабочих, покрутились, один лопатой что-то подгреб, все они исчезли. Пивка попили и ушли», — говорит жительница Сорска Татьяна Анисимова.

Невозможно точно сказать, где из-за такого отношения уже при первой же подаче горячей воды выстрелит фонтан кипятка или провалится земля под ногами. Старт отопительного сезона — словно лотерея, в которой участвует вся страна. Результаты масштабного мониторинга теплосетей общественники представят в середине октября, но итог понятен уже сейчас — он печально совпадает с самим названием проверки «С теплом — труба».

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