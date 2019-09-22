Меган Фокс не возражает против женских нарядов своего сына

Меган Фокс высказалась о предпочтениях в одежде своего шестилетнего сына. Ноа периодически надевает в школу женские платья, и мать не видит в этом ничего плохого. По словам актрисы, которые цитирует издание People, она специально отдала мальчика в достаточно толерантое учебное заведение, но даже там ему приходится сталкиваться с критикой.

«Я отправила его в действительно хипповую школу, но даже здесь есть мальчики, которые говорят, что парни не носят платья », — сказала голливудская актриса.

Главное, по мнению Фокс, чтобы ребенок был уверен в себе, а издевки одноклассников — это последнее, что должно его волновать.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Меган Фокс вывела сыновей на прогулку в девчачьей одежде.