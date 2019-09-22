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«Моника берет новую соседку»: как начинался легендарный сериал «Друзья»

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Пилотный выпуск проекта публика увидела 22 сентября 1994 года.

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Воскресенье, 22 сентября, стало знаменательным днем для поклонников ситкома — легендарному сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. Пилотная серия, которую авторы назвали «Эпизод, где Моника берет новую соседку» вышла на экраны в 1994 году и привлекла внимание порядка 22 миллионов зрителей.

Эпизод начинается с того, что четверо друзей Моника, Чендлер, Джо и Фиби сидят в кофейне и обсуждают нового бойфренда Моники, после чего в заведении появляется Росс, от которого только что ушла жена к женщине. Внезапно в кофейню вбегает девушка в свадебном платье, оказавшаяся школьной подругой Моники. С этого момента друзей становится шестеро на долгие годы!

Невероятный интерес к «Друзьям» сохранялся в течение всего времени выхода сериала — каждая новая серия в среднем набирала по 24 миллиона просмотров. Всего сериал просуществовал около десяти лет и 44 раза был номинирован на премию «Эмми». Правда, получить заветную награду проекту удалось всего шесть раз. А вот актриса Дженнифер Энистон благодаря роли Рейчел пять раз подряд получала звание лучшей актрисы года — с 2000 по 2004.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дженнифер Энистон попала в сериал «Друзья».

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