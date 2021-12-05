Названы пять неожиданных симптомов опухоли мозга
Врачи определили некоторые признаки возможного появления рака главного человеческого органа, которые пациенты обычно не связывают с онкологией.
Фото, видео: www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko, /Simone Brandt. /Michaela Begsteiger, /Custom Medical Stock Photo
Медики назвали несколько неожиданных симптомов, указывающих на возможное наличие у пациента опухоли мозга. Информация появилась на портале «Медикфорум».
В первую очередь стоит обратить внимание на переферийное зрение. Сужение привычного поля обзора и возникновение так называемых слепых пятен говорит о том, что в районе гипофиза может развиваться опухоль.
О новообразовании в мозге также может сигнализировать регулярный звон в ушах и трудности в распознавании речи. Не менее тревожный симптом — изменения в характере и поведении человека. Несвойственная пациенту раздражительность, плаксивость, а также резко возросшее чувство тревожности могут указывать на появление заболевания.
Нельзя игнорировать потерю реакции в руках и ногах — если мышцы рефлекторно не реагируют на боль, возможно развитие опухоли в коре головного мозга. Кроме того, изменение походки, при которой человек незаметно для себя начинает заваливаться на один бок при движении — это повод посетить врача.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что водопроводная вода стала причиной развития рака у сотен тысяч пациентов.
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